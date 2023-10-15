تطوير تعليم الطلاب الوافدين يدشن حفل "أخ ثانٍ والرابط إنساني"

يعقد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب حفلًا لتدشين النسخة الثانية من برنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني» تحت عنوان: «انطلاقة» فضلًا عن تكريم المعاهد والمناطق الأزهرية المشاركة في النسخة الأولى من البرنامج، وذلك يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، بمشيخة الأزهر، الساعة العاشرة صباحًا، تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر، أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر .



قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، إن تدشين البرنامج للمرة الثانية يعد تطبيق عملي لما طالبت به «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر، أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس والمعنية بنشر قيم الإخاء والمحبة والسلام على مستوى العالم، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال البرنامج التربوي الذي يستهدف خلق أجيال جديدة تحمل قيم الخير والسلام للآخر.

خطة منهجية علمية وعملية لتنمية مهارات النشء والشباب



وأضافت مستشار شيخ الأزهر، أنه تم وضع خطة منهجية علمية وعملية لتنمية مهارات النشء والشباب بقيم «وثيقة الأخوة الإنسانية»؛ حيث بادر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بتبني هذا البرنامج بهدف تطبيقه على طلاب المعاهد الأزهرية بالقدر الذي يمكنهم من أن يكونوا رسل وسفراء سلام بأوطانهم، ومن ثم إمكانية اعتماد البرنامج إقليميًا ودوليًا، حتى يُعاد تطبيقه بكافة المؤسسات التعليمية والتربوية على مستوى العالم.

ادان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف كل محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني الإرهابي ضد إخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة، وإجبارهم على النزوح وترك أراضيهم ومنازلهم، واستهداف النَّازحين العزل بالأسلحة المحرمة دوليًّا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا، مجددًا التأكيد على ضرورة التشبث بالأرض، والبقاء فوق ترابها، وعدم تركها حمى مباحًا للمحتلين الغاصبين، مذكرًا بوعد الله لهم بنصره طال الزمن أم قَصُر.



بدا مجلس مجمع البحوث الإسلامية خلال جلستَه الدورية التي عُقدتْ امس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الأمة الإسلامية والعربية؛ شهداء فلسطين الأبيَّة من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين طالتْهم يد الإرهاب الصهيوني الغاشم الذي استهدف الأبرياء والآمنين في قطاع غزة.



أكد المجلس تقديره للموقف الذي تقفه الدولة المصرية في التمسك بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ومساندة الشعب الفلسطيني ودعمه في الحفاظ على وطنه وقضيته وقضيتنا الأولى؛ قضية فلسطين الحرة، مطالبًا كل الدول العربية والإسلامية بتكثيف المساعدات وتقديمها للشعب الفلسطيني.