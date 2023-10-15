وكيل صحة قنا يبحث سبل التعاون مع رئيس جامعة جنوب الوادي

إلتقي الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بالأستاذ الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، رافقه الدكتور احمد عبدالفتاح النقيب نقيب صيادلة قنا والدكتورة أسماء مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة وفريق إدارة الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية.

في بداية اللقاء هنأ الدكتور بدران الدكتور عكاوي بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الجامعة، وبحث أُطر التعاون المشترك بين مديرية الصحة وجامعة جنوب الوادي والإهتمام بالدور الريادي للصيدلية، مشيداً بما تقدمه المستشفيات الجامعية من خدمات طبية مختلفة ومتنوعة.

وخلال اللقاء ناقش رئيس الجامعة سبل زيادة عدد الصيادلة المكلفين بالجامعة لحاجة العمل لهم وذلك لدورهم الهام في تقديم الخدمات الدوائية للمترددين علي المستشفيات الجامعية.

وأشاد عكاوي، بالدور الهام الذي يقدمه الصيدلي داخل منظومة الصحة بالجامعة وأثرهم الملحوظ في تقديم خدمات دوائية متميزة للمترددين علي المستشفيات الجامعية بالمحافظة.

من جانبه ناقش الدكتور أحمد عبدالفتاح سُبل تفعيل الدبلومات المهنية المتخصصة وكذا الدراسات العليا لخريجي الصيدلة بهدف تطوير خريجي الصيدلة ودعمهم بالعلوم الصيدلانية المفيدة والعمل علي تفعيل الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات الجامعة.

وقدمت الدكتورة أسماء مصطفي الدعوة لرئيس الجامعة ليكون رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيدلة المُذمع عقده قريبا مؤكدة علي التعاون والتكامل بين منظومة القطاع الصحي بمديرية الصحة والجامعة في تقديم خدمات طبية تتلائم ومتطلبات أبناء المحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة التعاون والتكامل بين المؤسسات المختلفة للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.