نيابة أول أسيوط تأمر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مدرسة سميح السعيد

أمرت نيابة أول أسيوط، بتكليف المعمل الجنائي بمهمة معاينة حريق محدود بلوحة كهرباء بمدرسة سميح السعيد بأسيوط، دون وقوع إصابات بشرية، وتحديد أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، بعد سماع أقوال مدير المدرسة ومسؤولي المدرسة.

بدأت النيابة التحقيق في واقعة اندلاع حريق محدود في لوحة كهرباء بمدرسة سميح السعيد بأسيوط، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمدرسة سميح السعيد بحي السادات دائرة مركز شرطة أول أسيوط.

وانتقلت عناصر من إدارة الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث. وبالمعاينة تبين نشوب حريق في لوحة كهربائية داخل المدرسة، وامتد الحريق إلى إحدى الغرف. وقطعت قوات الحماية المدنية التيار الكهربائي وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن ينتشر إلى باقي أنحاء المدرسة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة

نيابة اول اسيوط تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مدرسة سميح السعيد

نيابة اول اسيوط تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مدرسة سميح السعيد