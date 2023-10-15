لقاء الغرف المغلقة.. مفاجأة حول سبب إذاعة لقاء السيسي ببلينكن على الهواء (فيديو)

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على إذاعة لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي على الهواء مباشرة.

وقال فرج، إنه لأول مرة يذاع اجتماع من داخل الغرف المغلقة مع وزير أكبر دولة في العالم، منوهًا إلى أن ما حدث عرفيًا وبروتوكوليًا لا يحدث.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصر على إذاعة الحوار لتوصيل رأي مصر إلى العالم كله، لافتًا إلى أن تركيز الرئيس السيسي على بعض النقاط كان جيدًا ورائعًا، ومن بينها ذكره تعايش اليهود والمسلمين جنبًا إلى جنب في مصر قبل حرب 1948.

ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الأحد، إلى أن قرار عدم فتح معبر رفح لمرور مزدوجي الجنسية كان موفقًا، وأدى إلى تصريح لبلينكن بإيصال المساعدات إلى غزة بداية من الغد وإعادة ضخ المياه إلى جنوب غزة، مردفًا: “أمريكا بيدها القرار بنسبة 99% كما قال الرئيس الراحل أنور السادات”.