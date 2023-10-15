"المشاركة السياسية حق لكل مواطن" ندوة ينظمها مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

عقد مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، ندوة بعنوان المشاركة السياسية حق لكل مواطن، تحت شعار “صوتك مستقبلك .. انزل وشارك” بمقر كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد، شارك في الندوة قيادات الملية واعضاء هيئة التدريس والطلاب من الفرق المختلفة، في إطار التوعية بأهمية المشاركة السياسية وممارسة الحقوق الدستورية وترسيخ مبدأ الديمقراطية.

وحضر اللقاء حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية للإعلام بشمال ووسط الصعيد، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة بجامعة الوادي الجديد، ووكيل كلية الآداب والدمتور محمد حسن شطوي وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتور باهي معين أستاذ كلية التربية الرياضية ومنسق الندوة.

وافتتح اللقاء منصور سعيد مدير مركز النيل للإعلام، وأوضح دور قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات من خلال أنشطة مراكز النيل للإعلام لنشر الوعي المجتمعي حول مختلف القضايا وتشكيل وعي الشباب، وحثهم على تحمل المسؤولية وتبعات مشاكل الوطن ونشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية في بناء وتنمية المجتمع وترسيخ مبدأ الديمقراطية.

وأكد حمدي سعيد، على دور الجامعة في تنوير المجتمع وتدريب الإنسان وتحسين الثقة بالنفس وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب. كما أبرز دور الهيئة العامة للاستعلامات في دعم قضايا الشباب والمرأة. وآليات التمكين السياسي.

وتمحورت موضوعات الندوة حول مفهوم المشاركة السياسية وأنواعها وأهميتها، ودور الجامعة في نشر الوعي وتعزيز قيم المشاركة وأهميتها في بناء الدولة ومؤسساتها، ومفهوم الديمقراطية في البلاد. في ضوء المشاركة الإيجابية، ثقافة الاختلاف والرأي والرأي الآخر، دور المشاركة السياسية في الحقوق الانتخابية وإعداد الشباب للمرحلة القادمة في الشأن المحلي، أهمية الوعي السياسي لدعم عملية المشاركة وتحقيقها الأمن والأمان للمجتمع المصري: حق المواطن في المشاركة والاختيار وإثبات جدارته.

وتمحورت النقاشات حول آليات المشاركة الإيجابية وسبل تحفيز المواطنين على ذلك. أدار اللقاء دعاء سعد، تحت إشراف منصور سعيد مدير مركز النيل للإعلام.

جانب من ندوة ينظمها مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة ينظمها مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

جانب من ندوة ينظمها مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد