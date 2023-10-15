وظائف خالية بمرتبات مجزية.. اعرف التخصصات المطلوبة

يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بمرتبات مجزية، إذ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر بعض الوظائف للخريجين في إحدى الشركات بشرط توافر بعض الشروط.

الوظائف الخالية من وزارة الشباب والرياضة

أخصائي دعم التطبيقات، للعمل بالقاهرة الجديدة ومهمته الأتي:

- إدارة التنسيق على الصعيدين المحلي والدولي حيثما تطلب الأمر.

- التحقق من صحة وتحليل متطلبات البرمجيات.

- تقييم وبحث المنتجات والتقنيات المتعلقة بالبرمجيات.

- صيانة وتحديث الوثائق والإجراءات التقنية.

- ترجمة متطلبات الأعمال إلى وثائق نظام عالية الجودة.

- دعم SAP.

- رمز نظيف وقابل للتوسع باستخدام لغات برمجة NET.

- إنشاء واختبار النماذج الأولية للبرامج.

- تقديم الدعم الفني للفرق داخل المؤسسة، وللعملاء الخارجيين عند الحاجة لأنظمة معينة.

- المساعدة في دمج الأنظمة.

- التعرف على المشاكل التقنية وحلها.

شروط القبول

- خبرة من 2 إلى 3 سنوات.

- قيادة ممتازة في اللغة الإنجليزية.

- الحصول شهادة البكالوريوس.

المزايا والحقوق الوظيفية

- تأمين طبي واجتماعي.

- أيام العطلة: يومين عطلة.

- ساعات العمل: 8 ساعات.

- الراتب: باقة جذابة جدا.

وذكر المسمى الوظيفي في الموضوع «أخصائي دعم التطبيقات»

تفاصيل الوظائف المتاحة

تفاصيل الوظائف المتاحة وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف من وزارة الشباب والرياضة

موظف خدمة عملاء ( قطاع البنوك)، بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة.

مكان العمل: أسيوط

متطلبات وشروط الوظيفة

تقديم موقف واضح من التجنيد

يشترط التفرغ التام

الحصول على مؤهل عال

الحد الأقصى للسنة 29 سنة

المميزات والحقوق الخاصة بالوظيفة

العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر

عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

تأمينات طبية واجتماعية

الراتب الإجمالى : 8500 جنيه

عدد ساعات العمل 9 ساعات