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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو حمزاوي: الموقف المصري ينتصر لفلسطين ضد سياسة أمريكية شديدة الانحياز

عمرو حمزاوي، أستاذ
عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية

قال عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن اللحظة الحالية في الشرق الأوسط لا تحتمل سوى إصدار رسائل مباشرة وشديدة الوضوح، فنحن أمام سياسة أمريكية منحازة لإسرائيل تبرر الاعتداءات الوحشية ضد أهل غزة وتدعمهم بالأسلحة الفتاكة.

وأضاف خلال خطاب تحليلي عبر سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في غزة يتطلب تدخل فوري، فمن الضروري التوقف الفوري عن الهجمات الإسرائيلية وإيصال المساعدات إلى غزة، لأن المستشفيات لا تعمل هناك.

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وأشار إلى أن الرسالة المصرية تشير إلى غياب أفق سياسي، فهذه ليست مجرد كلمات غاضبة، بل واجهنا بالفعل دولة احتلال مسؤولة بموجب القانون الدولي أمام الشعب الفلسطيني، وانعدام تام للمفاوضات منذ حوالي عام 2007 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحًا أن المفاوضات يجب أن تتم بحضور الحلفاء.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تشارك إطلاقا في البحث عن حلول لأزمة الشرق الأوسط منذ عهد ترامب وعهد بايدن، لذا فإن موقف مصر واضح جدا، وهو إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 67 الإقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك في الرؤى السياسية الأخرى، فنحن نواجه التهرب من حل قضية الاحتلال، فهناك دولة تنتهج سياسة عدوانية تجاه الشعب المحتل.

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