رئيس جامعة أسيوط يستقبل خبيرًا بجامعة فنلندا لبحث سبل التعاون العلمي الدولي

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، البروفيسور فيللي لينونن أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة شرق فنلندا؛ لبحث سبل التطوير، والتعاون العلمي، والدولى المشترك؛ وذلك على هامش زيارته العلمية للجامعة.

ورحب رئيس جامعة أسيوط، بضيف الجامعة، مؤكداً استمرار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الانفتاح العلمي، والبحثي، وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية، والجامعات في مختلف دول العالم؛ وذلك بما يضمن تطوير التعاون الدولي، وفتح آفاق تعاون جديدة، وإثراء الحركة البحثية داخل كل كليات الجامعة، والقطاع الطبي؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتحسين كل أوجه الرعاية الصحية.

وتناول اللقاء؛ بحث سبل التطوير والتعاون العلمي المشترك في مجال جراحة المخ والأعصاب، والبحث الإكلنيكي بصفةٍ عامة، والبرامج ذات التخصصات المتعددة، و التكامل بين التخصصات؛ من ضمنها: تعاون كلية الطب مع الكليات الأخرى بالجامعة، مثل: كليات الحاسبات والمعلومات، والتجارة؛ لما تتميز به جامعة أسيوط من بنية تحتية متطورة؛ تسمح لإجراء هذه الأبحاث، وتلك البرامج.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن الزيارة تأتي؛ فى إطار برتوكول التعاون بين جامعة أسيوط، متمثلة في قسم جراحة المخ والأعصاب، وجامعة شرق فنلندا، والمدرجة تحت برنامج إيراسموس بلس (Erasmus+) الممول من الاتحاد الأوروبي، والتي تم إبرامها في ديسمبر 2022م، ومستمرة حتى يوليو 2025م، والتي تسمح بتبادل أعضاء هيئة التدريس، وشباب الباحثين؛ لتبادل الخبرات العلمية بين الجامعتين، والتعرف على الجديد في مجال البحث العلمي، وإيفاد بعثات قصيرة الأمد؛ لطلاب الدكتوراة ممولة بالكامل من الاتحاد الأوربي.

من جانبه، أعرب البروفيسور فيللي لينونن بالجامعة؛ عن تقديره للتعاون مع جامعة أسيوط، وما أسفر عنه من إنجازات، مؤكدًا أن جامعة أسيوط؛ من أهم الجامعات في مصر، وتحمل رسالة كبيرة، وبينهما تفاهم، وعمل مشترك ؛ يمكن البناء عليه، وتطويره.

حضر اللقاء؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد عبدالله الأستاذ المساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد عبدالحميد المدرس بقسم جراحة المخ والأعصاب ومنسق اتفاقية إيراسموس (Erasmus).

وأضاف الدكتور علاء عطية، أن الزيارة تعد الأولى من الجانب الفنلندي، وكان قد سبقها عدد من الزيارات من قبل جامعة أسيوط إلى جامعة شرق فنلندا، مشيراً إلى أن برنامج إيراسموس؛ يدعم أعمال التطوير في التعليم العالي بالدول الشريكة، وتشجيع التعاون بين المؤسسات، وإصلاح، وتحديث أنظمة التعليم العالي من خلال؛ تبادل الخبرات فيما بينها، ويعد أكبر برنامج للتعاون العلمي الدولي بالاتحاد الأوروبي.

وأشار الدكتور محمد عبدالباسط خلاف، إلى أن الزيارة العلمية للبروفيسور فيللي لينونن بالجامعة، تشمل: مشاركته في عدد من المحاضرات حول: إجراءات محدودة التداخل في جراحات العمود الفقري، والطرق الحديثة؛ للتعامل مع إصابات الفقرات، وكسور الفقرات العنقية، و الحبل الشوكي، والبحث العلمي، و بنوك حفظ الأنسجة، وجراحات المخ و الأعصاب، فضلاً عن ورش عمل عن: تثبيت الاتصال العنقي الجمجمي، و الفقرات العنقية، وتحديداً الأولى، والثانية، مع تدريب عدد من شباب الأطباء بأقسام جراحة المخ والأعصاب في جامعة أسيوط ، وجامعة المنيا ، وجامعة الوادى الجديد، وإجراء العمليات، والجراحات الطبية بقسم جراحة المخ والأعصاب، فضلاً عن مشاركته في افتتاح عيادة العمود الفقري، و الحبل الشوكي المتخصصة بقسم جراحة المخ والأعصاب.

رئيس جامعة اسيوط يستقبل خبيراً بجامعة فنلندا لبحث سبل التعاون العلمي الدولي

رئيس جامعة اسيوط يستقبل خبيراً بجامعة فنلندا لبحث سبل التعاون العلمي الدولي

رئيس جامعة اسيوط يستقبل خبيراً بجامعة فنلندا لبحث سبل التعاون العلمي الدولي