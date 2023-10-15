مياه الأقصر: تطهير شبكات الصرف لحل مشكلة الإنسداد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن فريق التطهير بإدارة الأقصر قد نفذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، بإمتداد شارع التلفزيون، بإشراف أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر.

وأكدت الشركة، أن أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي بامتداد شارع التليفزيون؛ جاءت لحل مشكلة إنسداد الصرف الصحى بمنطقة شعيب.

وكان العميد مهندس أ.ح سالم أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد صرح بأن جودة مياه الشرب تمثل أهمية قصوى للشركة وأهمية متابعة تحاليل عينات المياه لتكون مطابقة للمواصفات المعمول بها، كما أكد على متابعة معامل الصرف الصحي للحصول على صرف صحى آمن وذلك فى إطار رؤية ورسالة ودور الشركة للفترة القادمة خاصة أن الشركة فى صدد إستلام وتشغيل عدد من المشاريع القومية الهامة بالمحافظة.

ووجه رئيس الشركة بأهمية تعظيم دور سلامة ومأمونية المياه، وبمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمحطات والإلتزام بالمواعيد الدوري لها.



وأكد حرصه على الاجتماع بقطاع المعامل للمتابعه وتلافى أى معوقات قد تواجهه بشكل منتظم ودورى.

