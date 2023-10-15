بعد أزمة نظيرة الإسرائيلي.. ماكدونالدز مصر يتبرع بـ 20 مليون جنيه لغزة

أعلنت شركة ماكدونالدز مصر عن تبرعها بمبلغ مالي قدره 20 مليون جنيه للمساهمة في جهود إغاثة أهالي غزة، وذلك بعد حملات المقاطعة التي شنها الوطن العربي خلال الأيام القليلة، إذ انتشرت مجموعة من الصور على نطاق واسع وهو يقدم وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى والهجمات الشنيعة على غزة.

بيان ماكدونالدز مصر للتبرع لأهالى غزة

نشرت شركة ماكدونالدز مصر بيان عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه :" تعرب شركة مانفودر- ماكدونالدز مصر عن تعاطفها الإنساني مع أحوال الأسر الفلسطينية المتضررة، وتعلن عن تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه مصري للمشاركة في مبادرة الإغاثة تماشيصا مع جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عنهم".

وأضاف ماكدونالدز مصر :" التزامًا من شركة ماكدونالدز مصر بدورها التنموي، سيتم توجيه قيمة التبرعات إلى توزيع المستلزمات الطبية اللازمة من خلال مؤسسة مصر الخير، فيما سيتولى بنك الطعام المصري توفير المواد الغذائية".

وأكدت شركة ماكدونالدز مصر أن مسئوليتها تنحصر فقط داخل حدود مصر ولا علاقة لها مطلقًا بما يقوم به وكلاء آخرون في بلاد أخرى.

ماكدونالدز إسرائيل يوزع وجبات بالمجان لجنود الاحتلال

انتشرت صور وفيديوهات على السوشيال ميديا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم مكدونالدز في عدد من المدن الإسرائيلية.

وأكد ماكدونالدز إسرائيل الأمر، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مجموعة صور تظهر التضامن مع الدولة العبرية في أعقاب هجوم طوفان الأقصى ، ونشرت ماكدونالدز إسرائيل، بالعبرية تعليقات على الصور قالت فيها: "هؤلاء جنود ومحاربون، جاؤوا إلى هنا لاستلام وجباتهم المجانية المقدمة للجيش الإسرائيلي كتبرعات عينية".

كما نشرت الصفحة على إنستجرام، صورة أخرى، وقالت فيها: "بلغ عدد تبرعاتنا العينية للجيش الإسرائيلي وقوات الإنقاذ، والأمن، والمتضررين من الهجوم، 12 ألف وجبة، وسنستمر في حملة التبرعات الواسعة، وسنقدم آلاف الوجبات يوميًا".

أول رد من ماكدونالدز مصر على حملات المقاطعة

شركة مانفودز- ماكدونالدز مصر هي شركة مصرية 100 % يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور، والتي تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر، حيث توفر شركة مانفودز أكثر من 40.000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائنا وموردينا المحليين، بالإضافة إلى حرصنا على مدار 30 عامًا على إطلاق مبادرات تنموية رائدة لخدمة المجتمع المصري.