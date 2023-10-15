كاظم الساهر في إصدار غنائي جديد “جاءت معذبتي”

ينطلق القيصر كاظم الساهر بإصدار غنائي جديد "جاءت معذبتي"، من كلمات لسان الدين إبن الخطيب‬⁩ ، ألحان الموسيقار طلال ، توزيع هشام نياز.

كاظم الساهر يغني في مهرجان الغناء بالفصحى

تُعد أغنية “جاءت معذبتي” هي الإصدار الأول من ألبوم كاظن الساهر الجديد المقرر طرحه خلال موسم الخريف الغنائي الجاري.

تغنى كاظم الساهر بــ جاءت معذبتي، مع جمهوره في حفل مهرجان الغناء بالفصحى، وهو مهرجان غنائي تنظمه وزارة الثقافة السعودية ضمن جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع.

وقد كشف كاظم الساهر ، عن سعادته البالغة بتقديم أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" ، مؤكداً حماسه الشديد لتقديم المتميز والأفضل من خلال تجربة رائعة ، واصفاً التعاون مع الموسيقار طلال بالمتميز، مع حرصه في أغنياته وأعماله الفنية.

وأشار الساهر إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة ، مع الكلمات الرشيقة ، وتعد باقة ورد رومانسية، متمنيًا أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي.