الأحد 15 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

صالون أوبرا إسكندرية الثقافي يستضيف حسام موافي

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

 يعقد صالون أوبرا الاسكندرية  الثقافى،  ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، لقاء بعنوان "الطب والحياة". 

موعد لقاء د. حسام موافي في صالون أوبرا إسكندرية الثقافي

 

يستضيف اللقاء د. حسام موافي رائد الطب الباطنى فى مصر وأستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني وتديره الكاتبة ايمان عنان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وذلك فى السابعة مساء الاثنين 16 أكتوبر بمسرح سيد درويش .

بوستر لقاء د. حسام موافي

محاور لقاء د. حسام موافي في أوبرا إسكندرية

 

يتناول الحوار العديد من الموضوعات المرتبطة بالمجالات الطبية واثرها على الحياة كما يتم مناقشة بعض العادات والممارسات اليومية الخاطئة وتصويبها للحفاظ على الصحة العامة.

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