ندوة حول "أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية" بمنفلوط

نظم مركز منفلوط الإعلامي، بقيادة منى قطب، ندوة توعوية تثقيفية حول أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، وذلك بقاعة جمعية الشبان العالمية بمنفلوط.

وتحدث الدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وقال إن التصويت حق دستوري يكفله القانون، وأنه واجب وطني ووطني لأهميته. في الدعم واتخاذ القرارات وتذليل الصعوبات والمخاطر التي تمر بها البلاد من صراعات وحروب.

وأوضح الكحلاوي، كيفية التصويت ومن له حق التصويت وكيفية معرفة اللجان التي سيتم التصويت فيها وعرض أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، مشيراً إلى أن المشاركة السياسية لها أشكال متعددة ومنها المشاركة في الأحزاب السياسية. والمشاركة في الانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية.

وأشار الكحلاوي، إلى أن الإيجابيات تتمثل في المشاركة السياسية وانخفاض مستوى الفساد والأمن والاستقرار الوطني وتجنب الحروب والمجاعات والفقر.

حضر اللقاء محمد الشوربجي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقدري حسين مدير عام الإدارة التعليمية بمنفلوط، والشيخ محمد عباس إمام وخطيب بأوقاف منفلوط، وأشرف ماهر على موجة اول التربية الاجتماعية، ومحمد محرم نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط.

مركز منفلوط الإعلامي نظم ندوة حول أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مركز منفلوط الإعلامي نظم ندوة حول أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

مركز منفلوط الإعلامي نظم ندوة حول أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية