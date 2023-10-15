ترسب لويحات الكوليسترول تزيد من خطر السكتة الدماغية

قالت طبيبة القلب آنا كورينيفيتش إن ترسب لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية يزيد من خطر الإصابة باضطرابات خطيرة، بما في ذلك الاعتلال العصبي والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

ووفقا للطبيبة، فإن تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية على شكل رواسب على الجدران الداخلية يمكن أن يبدأ مبكرا جدا، بعد 30 عاما.

وحذرت كورينفيتش من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تطور تصلب الشرايين وأمراض خطيرة أخرى.

كما لاحظت بأنه يمكنك محاربة لويحات الكوليسترول بجهودك الخاصة. إذا رغبت في ذلك، فمن الممكن تحقيق تخفيض بنسبة 30 في المئة، موضحة أن هناك عدة طرق بسيطة تساعد في حماية الجسم من تصلب الشرايين وتكوين لويحات الكوليسترول.

وحددت آنا كورينيفيتش أن الخطوة المهمة الأولى على هذا الطريق هي تصحيح النظام الغذائي ويمكن تحسين حالة الشرايين والأوعية الدموية إذا فعلنا كالأتي:

تقليل كمية الأطعمة المضاف إليها السكر

تناول المزيد من الأطعمة النباتية غير المصنعة

تناول مجموعة متنوعة من البروتينات الخالية من الدهون أو النباتية

تناول الألياف (25-30 جرامًا يوميًا)

تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية لتحسين صحة الأوعية الدموية

وقم بتضمين زيت بذور الكتان والأسماك البحرية الدهنية في نظامك الغذائي - فهي تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي لها تأثير إيجابي على الأوعية الدموية والقلب.

وشددت الخبيرة على أن الطريقة الرئيسية الأخرى لتحسين حالة الأوعية الدموية والقلب هي ممارسة النشاط البدني بانتظام.