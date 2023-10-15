قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد ٢٠٢٣، بزيارة المستشار محمد شوقي عياد النائب العام؛ وذلك لتهنئة سيادته على تولي مهام منصبه الرفيع نائباً عاماً لجمهورية مصر العربية.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد

رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد

رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد

رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد

رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد

رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للنائب العام على منصبه الجديد

هذا وقد رافقه خلال الزيارة، كل من المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، و المستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتضمن الوفد المرافق له المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية، و المستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، و المستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين كمال الاسلامبولي عضو الوحدة.

وكان في استقبال كل من: المستشار طارق أبو زيد رئيس الاستئناف رئيس مكتب الأموال المتحفظ عليها، و المستشار علي مختار رئيس الاستئناف مدير النيابات، و المستشارمحمد البياع - رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني.

و تطرق الحديث خلال اللقاء حول التأكيد عمق العلاقة بين النيابة العامة والنيابة الإدارية، وأهمية تعزيز التعاون بين الجهات والهيئات القضائية؛ لخدمة رسالة القضاء السامية وتحقيق العدالة الناجزة، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.

وفي السابق قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، بزيارة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بتولي منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

وقد رافقه خلال الزيارة، كل من المستشارعبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، المستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، و المستشارأحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.