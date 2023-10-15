البرلمان يستقبل وفداً طلابياً من مدرسة إيليت الدولية في إطار نشر الثقافة البرلمانية

في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب ، استقبل المجلس -اليوم- عدداً من الطلاب والطالبات من مدرسة ايليت الدولية ، حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة للمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به .

كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس ، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.