الأحد 15 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

البرلمان يستقبل وفداً طلابياً من مدرسة إيليت الدولية في إطار نشر الثقافة البرلمانية

مجلس النواب
مجلس النواب

 في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب ، استقبل المجلس -اليوم- عدداً من الطلاب والطالبات من مدرسة ايليت الدولية ، حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة للمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به .

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 كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس ، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

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