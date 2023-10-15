"الحكايات الخبيثة تمشي بحرية" يفوز بجائزة حلمي سالم

أعلنت أمانة جائزة حلمي سالم الشعرية، التابعة لمنتدى الشعر المصري بحزب التجمع ، فوز ديوان (الحكايات الخبيثة تمشي بحرية كاملة) للشاعر شعيب خلف، بالجائزة في دورتها الرابعة.

يرأس أمانة الجائزة المفكر نبيل عبد الفتاح، وتكونت لجنة التحكيم من كل من الناقد د. محمد زيدان، والناقد د. محمد عليم، والشاعر والروائي علي عطا.

وسوف يصدر الديوان، ويوزع في احتفالية يقيمها منتدى الشعر المصري قريبا.

وأكد الشاعر عيد عبد الحليم منسق عام أنشطة منتدى الشعر المصري أن الديوان الفائز تتميز نصوصه بجماليات التشكيل البصري، وفق معطيات لغوية ورؤيوية، من الاستفادة من عناصر الدراما ورسم المشاهد، والاستفادة من إمكانيات السرد الشعري عبر دفقات شعورية مصغرة برؤية عقلية جمالية، تقوم على تشكيل القصيدة وفق ثنائية الواقع والخيال، في محاولة لخلق حالة من الدهشة، التي تنتج من تلاحق الصور وتتابعها، والتي يرسمها الشاعر من خلال وعي تام بجماليات التشكيل البصري.

وأضاف عيد عبدالحليم أنه تقدم للجائزة ٤٤ ديوانا من مختلف البلاد العربية، وكانت النسبة الأكبر من المغرب وتونس واليمن والعراق وسوريا ومصر.

جدير بالذكر أن جائزة حلمي سالم فاز بها في الدورة الأولى الشاعرة رضا أحمد ، وفاز بالدورة الثانية الشعراء نصيف الناصري من العراق وديمة محمود ومؤمن سمير من مصر، أما الدورة الثالثة ففاز بها الشعراء باسم فرات من العراق، وعبدالرحيم الخصار من المغرب، وهدى عمران من مصر.