انطلاق أولى فعاليات المعسكرات التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، المعسكر التدريبي الأول لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالاستاد الرياضي بالطور.

ويشمل المعسكر عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر وكيفية تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

ويهدف المشروع إلى نشر الكثير من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء على الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الإناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع.

وبدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة وحضور أحمد مسعد وكيل المديرية.