المصريون في عمانن: دعوات النزوح لأهل غزة تصفية للقضة الفلسطينية

علق محمد حمودة، الخبير التربوي ومسؤول لجنة أبنائنا في الخارج باتحاد المحافظات التعليمية في سلطنة عمان، عن الأحداث الأخيرة التي تحدث في قطاع غزة وما يفعله الإحتلال الإسرائيلي مع أهالي غزة.

ننتظر الجديد في ردود أفعال الأمة العربية والإسلامية



وقال “حمودة”، في تصريحات خاصة لـ “الوفد”، إن ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي متوقع كرد فعل لكيان مغتِصب يسانده أكابر مجرمي العالم من دول لها باع طويل في سرقة ثروات الشعوب الأخرى ولكن دائما ما ننتظر الجديد في ردود أفعال الأمة العربية والإسلامية.

إسرائيل مجرد كيان فقاعة وهم ضخمت من حجمه الٱلة الإعلامية

وتابع الخبير التربوي : “ أرى أن إسرائيل مجرد كيان فقاعة وهم ضخمت من حجمه الٱلة الإعلامية الجبارة وأن ردود الفعل الإجرامية المبالغة فيها من جانب الكيان الإسرائيلي ما هي إلا دليل على مدى ضعفه وقلة حيلته، وسيأتي يوما لم يكن أقرب مما نحن عليه الٱن وتنتصر إرادة أصحاب الحق وما يحتاجونه فقط دعم أمة ينقصها فقط الهمة ولرب همة أحيت ضمير أمة”.

تل أبيب جديدة

وحول دعوات الإحتلال الإسرائيلي عن فتح معبر رفح لنزوح جماعي لأهل غزة، أكد مسؤول لجنة أبنائنا في الخارج باتحاد المحافظات التعليمية في سلطنة عمان، أن هذا يعني مساعدة إسرائيل والقضاء على القضية الفلسطينية للأبد وما ينبغي السعي من أجله فقط هو إدخال المساعدات بكافة أشكالها إلى القطاع لمساندة أهل غزة على الصمود لأن تفريغ القطاع من سكانه سيسهل على الجيش الإسرائيلي اكتساح القطاع وربما نرى فيه تل أبيب جديدة.

الهجوم البري لغزة

هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، والتهديد بالهجوم البري قائم، والأبرياء هم من يدفعون الثمن، وذلك بعد تنفيذ حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" التي كبدت العدو الصهيوني أكبر خسائره منذ حرب أكتوبر 1973، وهي الإهانة التي أشعلت النيران في صدور الصهاينة المحتلين للأراضي الفلسطينية، التي دفعتهم لإعلان حالة الحرب والرغبة في الانتقام.

ومنذ عام 1967، يمارس المحتل الصهيوني ألوان التعذيب كافة على أصحاب الأرض، متفننين في قهر الرجال وإذلال وتعرية النساء، وقمع الأطفال، حتى فاض الكيل بالشعب الفلسطيني الذي يستغيث بالدول العربية والعالم بأسره طوال عشرات السنين لرد الاحتلال عنهم وإعادة الحق لأهله.

تصفية القضية الفلسطينية

ولكن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الآن لتصفية القضية الفلسطينية بممارسة أشكال العذاب كافة، للضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من أراضيهم إلى سيناء، وهذا الأمر الذي لن تسمح به مصر، إذ قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، إن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف، مؤكدًا: لن نسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.