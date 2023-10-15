بمشاركة طلاب الجامعة الأمريكية.. حملة نظافة بمحمية للمانجروف بسفاجا

قاد اللواء ياسر شعبان، رئيس مجلس مدينة سفاجا، اليوم، أعمال الجولة الكشفية التي قام بها طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال مركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة حول أشجار للمانجروف .

وأكد رئيس المدينة، أن الزيارة في إطار تشجيع المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى حماية البيئة والحرص على الحفاظ على البيئة البحرية والاهتمام بأشجار للمانجروف لما لها من أهمية بيئية واقتصادية.

وأضاف شعبان، أن جولة طلاب الجامعة تأتي في إطار مشروع تطوير نموذج تشاركي لاستعادة النظام الإيكولوجي لأشجار المانجروف كحل قائم على الطبيعة لتغير المناخ التابع لمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث قاموا بتنفيذ أعمال تنظيف شاطئ سفاجا حول أشجار المانجروف بالتعاون مع كشافة مركز شباب سفاجا.

وأكد شعبان، أن حملة النظافة جاءت بمشاركة كشافة مركز شباب سفاجا بقيادة الدكتور إسلام الخبيري وإشراف رامي النجار مدير إدارة الشباب والرياضة بسفاجا.

والجدير بالذكر، أن أشجار المانجروف تعد من أهم مقومات البيئة الساحلية بالبحر الأحمر لما لها من تأثير بيئي في الحد من الانبعاثات الكربونية حيث تمتص أشجار المانجروف نحو عشرة أضعاف كمية الكربون التي تمتصها غيرها من الأشجار ويعد المانجروف من أهم المصدات الطبيعية لحركة النحر بالشاطئ كما تعد موائل طبيعية للكثير من الطيور والزواحف، وبجانب أهميتها البيئية والبحرية في حماية الشعاب المرجانية وسواحل البحر من التآكل

وتعد غابات أشجار“ للمانجروف ”المنتشرة بعدة مناطق على ساحل البحر الأحمر من أهم مناطق إنتاج أجود أنواع عسل النحل.