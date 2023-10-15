إيرادات فيلم "بيت الروبي" في شباك التذاكر

وصلت إيرادات فيلم بيت الروبي للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، أمس، السبت، 17.030 جنيه، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

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تفاصيل فيلم بيت الروبي:

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول: يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

وكانت طرحت الشركة المنتجة، فيلم "بيت الروبي" أغنية "سمع هوس" وهي ضمن الفيلم للمطرب محمود العسيلي، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

يذكر ان أغنية "سمع هوس"، كلمات فليبينو، ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في غنائها معه كل من كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات ضخمة منذ طرحه في دور العرض السينمائية حتى وقتنا هذا.