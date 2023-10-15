إستمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص فضلا عن رفع الأشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بقرية برمكيم التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، والتي أسفرت عن إزالة لغرفتين وسور وكونتر صاج على مساحة نصف قيراط بحيز زراعة برمكيم وتم التحفظ على الكونتر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مشتول السوق تم التصدى فى المهد لحالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية لثلاث غرف باسم المواطن (م.ا.) بنطاق الوحدة المحلية بنبتييت وتمت إزالتها الفورية، وبالوحدة المحلية بالمُنير تم إزالة سور بالدبش الأبيض بدون ترخيص ومخالفاً للقانون بنطاق الوحده المحليه بالمنير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي حي ثان الزقازيق تم إزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية بشارع عز الدين حافظ وخلف المستشفى القديم حفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفي مركز بلبيس بالوحدة المحلية كفر ايوب تم إزالة بناء مخالف بالدبش الأبيض بناحيه الكتيبة غرب لمبنى بمساحة 80 متر فتمت الازالة الفوريه فى المهد وذلك على نفقه المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة القرين تم إزالة شدة خشبية مخالفة في المهد بهدف صب سقف دور ثاني مخالف بدون ترخيص بمنطقة ابو نصار بالقرين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف حملات النظافة و رفع القمامة من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة ونقلها إلى المقلب العمومي.

وفي مدينة صان الحجر تم متابعة أعمال النظافة للشوارع الرئيسية والجانبية وأمام المصالح الحكومية وتفريغ صناديق القمامة ورفع الناتج اليومى بحمولة ١٥طن مخلفات بنطاق المدينة بالأحياء ( الشهداء – المجلس - الهاويس) ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالمنطقة الأثرية ورفع كفاءة النظافة ورفع الإشغالات وتمهيد وتسوية الشوارع ورفع الإعلانات المخالفة بالشوارع وأعمدة الإنارة والمصالح الحكومية بالمدينة.

وفي مركز مشتول السوق تم متابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بالمدينة ورفع القمامة الموجودة على الطريق العام ونقلها إلى المقلب العمومي بالبر الشرقي، والتأكد من خلق جو صحي وبيئي نظيف.

ولإيجاد السيولة المرورية بالشوارع في مدينة الحسينية تم شن حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وذلك حتى تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وفي مركز أبو حماد تم نظافة التلتوارات وري الأشجار التي تم زراعتها على الطرق الرئيسية ورفع السفوحة من على جانبي الطريق باستخدام سيارة المكنسة حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وفي مركز ديرب نجم تم متابعة أعمال النظافة اليومية على الطريق العام ديرب نجم - الزقازيق وديرب نجم - المنصورة والوحدة المحلية بصافور ، كما تم رفع تراكمات القمامة والسفوحة بداية من سمارة وحتى نهاية قرية اكوة وتحميل المخلفات وتجمعات القمامة بجانبي الطريق وإلقائها بالأماكن المخصصة لها.

كما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء كافة دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين كافة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة كافة، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذًا للتوجيهات، شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأسدية حملة لإزالة حالتين تعدٍّ بالدبش بناحية المنحر على مساحة ٢ قيراط، وأخرى عبارة عن سور 50 مترًا طوليًّا.