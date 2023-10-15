بنك الاحتياط المالاوى يستفيد من التجربة المصرية فى القطاع المالى غير المصرفى

4 محاور رئيسية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا متخصص فى مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولى بنك الاحتياط بدولة مالاوى وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، والإشراف على كل من أسواق رأس المال والتمويل متناهى الصغر بمالاوى.

جاء تنظيم البرنامج التدريبى رغبة من بنك الاحتياط المالاوى فى التعرف على التجربة المصرية خاصة فى مجالات تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية حيث يقوم البنك بوضع خطة تطوير للأسواق المالية وعملية الرقابة على التداول فى البورصة. وكذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بتعزيز آليات وسبل التعاون المشترك مع مختلف الدول بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وكذلك تعزيز التعاون المشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة واستعراض التجربة والخبرة المصرية لمسئولى الدول الراغبة فى التعرف على آخر التطورات التشريعية والتنفيذية فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

تضمن البرنامج التدريبى الذى عقد على مدار 4 أيام 5 محاور تتمثل فى الشق الفنى والعملى لعملية الرقابة على أسواق التداول وشرح للإجراءات المتبعة مرورا بآليات الإنفاذ، وكذلك الأدوات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عملية الرقابة، واستعراض المخاطر مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية.