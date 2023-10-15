وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع مدرسة أبورديس الثانوية بـأبورديس

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم مدرسة أبورديس الثانوية المشتركة بإدارة أبورديس وذلك في إطار توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة لسير العملية التعليمية وخلال الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023

وزار وكيل الوزارة الصف الأول الثانوي بحصة اللغة العربية ودرس " التمييز" وناقش وكيل الوزارة الطلاب حول موضوع الدرس، مشيرا إلى مشاهدة القنوات التعليمية، التي تضم أفضل وأمهر المعلمين، مشيرا أن الوزارة قامت بتوفير مواد تعليمية وتدريبية، وتحتوى على روابط الكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها.

بالإضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.

كما أكد وكيل الوزارة تفعيل مجموعات "الدعم المدرسي" من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، والالتزام بالإشراف اليومي ونظافة العامة داخل الفصول ومتابعة انتظام الطلاب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي ومتابعة الغياب الإلكتروني، والمشاركة بالأنشطة المختلفة، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية.

ووجه وكيل الوزارة بالحفاظ على المساحات الخضراء وزيادتها وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع تأكيد ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.

في ختام الزيارة أثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول من إدارة المدرسة وهيئة التدريس متمنيًا لهم عاما موفقا.