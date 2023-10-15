الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى مدرسة باسيوط

سيطرت الحماية المدنية باسيوط على حريق اندلع فى مخزن تكهين عهدة داخل مدرسة سميح السعيد باسيوط دون وقوع خسائر فى الأرواح

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار من مأمور قسم أول يفيد باندلاع حريق محدود داخل مدرسة سميح السعيد الاعدادية التابعة لدائرة قسم أول

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والاطفاء إلى مكان محل البلاغ وتم السيطرة على الحريق الذى اندلع داخل مخزن تكهين عهده دون وقوع خسائر فى الأرواح

والفحص الأولية تبين إتلاف وتفحم بعض المقاعد الخشبية وعدد من المراتب والمنقولات ويرجح ان سبب اندلاع الحريق ماس كهربائى

وحرر محضر بالواقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.