تبادل طلابي وتعليمي بين مصر وكوريا الجنوبية

تأكيدًا على التعاون المثمر ما بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات عديدة منها الثقافية والاقتصادية والتجارية والدبلوماسية وكذلك التعليمية، استقبلت مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية في مصر، طلاب مدرسة Yeongcheon Girls High School بدولة كوريا الجنوبية في إطار التعاون والتبادل الطلابى بين الجانبين.

تأتي هذه الزيارة من الجانب الكوري إلى مصر دعما وإرساءً لروابط التعاون الثقافي والتعليمي بين طلاب المدرسيتبن، خاصة وأنه جمع بينهما خلال الخمس سنوات الأخيرة تنفيذ بعض الأنشطة على أهداف التنمية المستدامة والقضايا المحلية و العالمية.

في سياق متصل استقبلت مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية في مصر هذا الأسبوع صندوق الثقافات الخامس من كوريا الجنوبية، كما تبادلت النشاط ذاته مع نفس البلد بالإضافة إلى مدارس عديدة في المملكة المتحدة و لبنان و فلسطين و الأردن و الهند، وقام طلاب المدرستين بعقد ورش عمل افتراضية تلاها عدد من مؤتمرات الڤيديو لتبادل الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة بين الجانبين.

من جانبها صرحت الدكتورة نسرين نور الدين، رئيس قسم الدراسات العربية و مراقب جودة التعليم، وسفير المجلس الثقافي البريطاني، أن مثل هذه الأنشطة الدولية الصفية و اللاصفية لها عظيم الأثر على تطوير العملية التعليمية وتنمية مخرجات التعلم لدى الطلاب بالإضافة إلى اكتساب الطلاب لمهارات القرن الحادي والعشرين والتي من أهمها تنمية روح المبادرة و الإبداع و القيادة ، كذلك ترسيخ الهوية و الاطلاع على ثقافات أخرى وتكوين صداقات جديدة.

ونوهت إلى أن طلاب مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية في مصر قاموا بعرض تقديمي يتضمن المشروعات الحديثة التي تقوم بها مصر حاليا في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك المتشابهات بين مصر وكوريا الجنوبية، وعرض معلومات عن الحضارة الفرعونية القديمة، وبالمثل قام طلاب مدرسة Yeongcheon Girls High School بدولة كوريا الجنوبية بتقديم عرض لأهم ما يميز الحياة الحديثة في بلادهم، وقدموا شرح واف عن أهداف محتويات صندوق الثقافات.

وأشارت الدكتورة نسرين نور الدين، إلى أن صندوق الثقافات به العديد من الأعمال اليدوية الطلابية الدالة على حضارة البلد و كذلك الألعاب الشعبية و بعض الحلوى الشهيرة و العاب الذكاء الخشبية و الملابس الدالة على التراث.

وقالت إن الصندوق حمل أيضا رسائل من طلاب مدرسة Yeongcheon Girls High School إلى طلاب مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية في مصر تدعوهم إلى زيارة كوريا الجنوبية و تبادل الأفكار والمعلومات عن البلدين .

جدير بالذكر أن طلاب المدرستين تقابلا في المملكة المتحدة مطلع العام 2020 لمناقشة أهداف التنمية المستدامة في المؤتمر الطلابي الأول على مستوى العالم و الذي ضم طلاب ومعلمين من ١٣ دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا