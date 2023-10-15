مدير تعليم نجع حمادي يتابع سير الدراسة بمدرسة البرارة الابتدائية بشرق النيل

تفقد أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأحد، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، مدرسة البرارة الابتدائية بشرق النيل، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، ومستوى الانضباط العام داخل المدرسة، وذلك في إطار الإطمئنان على انطلاق عام دراسي جديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد المدير العام، عدداً من الفصول الدراسية بالمدرسة، وقاعات رياض الأطفال، و حجرات الأنشطة، والمعامل، والمكتبة، وأكد علي توافر عوامل الأمن والسلامة بالمدرسة، وتابع السجلات المدرسية وسجلات المعلمين والمعلمات بالمدرسة.

وأشاد مدير عام الإدارة، بالمستوى العلمي للتلاميذ، وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس أولا بأول، مؤكدا علي أهمية التسلح بالعلم باعتباره السبيل إلي تحقيق مستقبل أفضل.

كما أشاد بجهد المعلمين وتفانيهم في أداء واجباتهم الوظيفية مع التلاميذ داخل وخارج الفصول، مؤكدا علي ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية، والاشتراك في المسابقات باعتبارها أحد ركائز العملية التعليمية، ولتنمية مواهب التلاميذ ورعايتها.

وشدد مدير عام الإدارة، على منصور عباس مدير إدارة المدرسة، بضرورة نظافة المدرسة باستمرار، والسعي الدائم نحو تحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام التلاميذ، لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، وتطبيق حصص المشاهدة، ومتابعة القنوات التعليمية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية علي وجه السرعة.