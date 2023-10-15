وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع مدرسة خالد بن الوليد بإدارة أبوزنيمة

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد مدرسة خالد بن الوليد الرسمية التابعة لإدارة أبوزنيمة التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة قاعات KG1 وKG 2 أجرى حديثا وديا مع الطلاب تناول أهدافهم ومهنهم المستقبلية.

كما تفقد وكيل الوزارة الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي.

وأجرى وكيل الوزارة مناقشات مع الطلاب حول موضوع الدرس، مشيدا بتفاعلهم معه، موجها بتكثيف الأنشطة، وحصص المشاهدة، ومتابعة القنوات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من بنك المعرفة المصري والمصادر التفاعلية به.

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