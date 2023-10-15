أعلن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، توفير خدمة الإنترنت فائقة السرعة في الجامعات الحكومية ضمن خطة التحول الرقمي.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن سرعة الإنترنت تصل إلى (15 جيجا بايت/ث) كسرعة إجمالية في الجامعات الحكومية (بعد أن كانت 3 جيجابايت/ث في عام 2020).

جاء ذلك خلال تقرير قدمه أمين المجلس الأعلى للجامعات للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، من خلال تمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت في الجامعات الحكومية لدعم التطبيقات الرقمية المختلفة والمُتزايدة.

ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى توقيع وزارة التعليم العالي بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتوفير خطوط الربط بكابلات الفايبر لمواقع الجامعات، وكذلك توفير خدمة الإنترنت بأسعار مُخفضة.

وأتاح البروتوكول ربط الكليات والحرم الجامعي الخارجي بمركز المعلومات الرئيسي للجامعة (أكثر من 165 فرعًا وكلية تم ربطها مؤخرًا)، وأتاح ذلك توفير الإنترنت والخدمات الإلكترونية والتعليمية لمختلف الكليات.

التحول الرقمي في الجامعات الحكومية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مشروعات التحول الرقمي في الجامعات الحكومية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية؛ بهدف تأهيل الجامعات للتحول إلى جامعات ذكية، ودعم بناء منظومة تقنية تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن جهود دعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية في الجامعات تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة بمختلف دول العالم، مثمنًا الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه تم إنشاء ورفع كفاءة مراكز الاختبارات الإلكترونية في الجامعات الحكومية؛ بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية عن طريق تطوير ورفع كفاءة قاعات الاختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.