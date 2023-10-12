أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحديث البرامج الدراسية في الجامعات لملاءمة سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقائه مع رفيق منصور، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للتعليم والثقافة، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

ولفت وزير التعليم العالي إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية في الجامعات على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، ومتابعة التطورات التكنولوجية فى مجال التعليم.

ونوه وزير التعليم العالي بالاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات.

تنوع الجامعات المصرية:

أشار وزير التعليم العالي إلى حجم منظومة التعليم العالي المصرية الكبير وتنوعها ما بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية.

وألمح وزير التعليم العالي إلى التركيز على المسار الفني من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، التي تسهم في تأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشاد وزير التعليم العالي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وخاصة المجالات التعليمية والبحثية، والتي تتمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المُثمرة، والتنفيذ المُشترك للكثير من المشروعات الهادفة التي كان من نتائجها المُساهمة في تطوير التعليم والتدريب وتحفيز اتصال الخريجين بسوق العمل وتشجيع البحث العلمي الهادف.



وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على مد جسور الشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية، من خلال التعاون المُشترك في العديد من المجالات ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى تجارب التعاون الناجحة بين الطرفين ومنها، مراكز التميز ومراكز دعم وتأهيل ذوى الإعاقة، وكذلك المشروعات التعليمية والبحثية التي تتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنها مراكز التطوير المهني التي تُسهم في بناء القدرات المهنية للطلاب بالجامعات المصرية.



وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة للباحثين المصريين، خصوصًا من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها هيئة فولبرايت، في ظل علاقات التعاون المُثمرة والبناءة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية؛ للنهوض بالمستوى البحثي والتدريبي والمهني للباحثين المصريين للمُساهمة في خطة التنمية المُستدامة بالدولة 2030.

