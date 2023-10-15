وقفة احتجاجية بمدينة نيويورك تضامنَا مع فلسطين.. صور

نظم العديد من المواطنين العرب والمصريين بالإضافة إلى عددًا الشعب الأمريكي بمدينة نيويورك وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المواطنين هتافات لدعم الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من بينها "بالروح بالدم نفديكَ يا أقصي"، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلى وقتل المدنيين قطاع غزة، وتدمير المبانى ومختلف المؤسسات فى فلسطين.

وعبر جميع الحاضرين بالوقفة على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني منددين بالقصف الإسرائيلي على غزة.

مظاهرة روما

وكان قد احتشد أيضًا عدد كبير من المواطنين الإيطاليين في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.

وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالالاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة .

يافطات كثيرة رفعت في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها : لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة ، اسرائيل دولة مجرمة و الشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لاسرائيل .

هذا بالإضافة إلى منظمات عديدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام ، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.