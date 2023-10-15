محافظ جنوب سيناء يصدر قراراً بدعم الإستثمار الزراعي

أصدر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء قرارا ظهر اليوم بإيقاف جميع المحاضر التي تم تحريرها من قبل مديرية الموارد المائية والرى بجنوب سيناء ضد 10 من المزارعين بطور سيناء، والتي تحررت لهم محاضر من مديرية الموارد المائية.

مع إعطائهم مهلة لمدة شهرين لتوفيق الأوضاع ،وإعادة العرض من قبل وكيل وزارة الموارد المائية بجنوب سيناء ، ومنحهم شهادات التصالح .

كما يستعد المركز الدولي للتنمية الرياضية بشرم الشيخ اليوم لاستضافة بطولة العالم للشطرنج للناشئين، بمدينة السلام شرم الشيخ، في الفترة من 16 حتى 27 أكتوبر الجاري بمشاركة 80 دولة.

وينظم البطولة الاتحاد الدولي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج.