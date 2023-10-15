محافظ الشرقية يُهنئ الشيخ الطاروطي لحصوله على وسام العلوم من الطبقة الأولي

ويطمئن على حالته الصحية..

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون وأحد كبار القراء في مصر والعالمين العربي والإسلامي، لحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي من الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، خلال الإحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف للإحتفال بذكري المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك خلال زيارته له بمنزله بقرية طاروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك للإطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته بكسر في عظم الفخذ إثر تعرضه لسقوط بمنزله ، متمنياً له الشفاء العاجل واسترداد صحته وعافيته ليمارس رسالته السامية وقراءة القرآن في كافة الفعاليات والمحافل المحلية والدولية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً وتقديراً خاصاً لعلماء الدين فهم مصابيح الهداية والنور تضيئ الطريق للإنسانية وتنشر تعاليم الدين السمحة وتعلي المبادئ والقيم لتقدم نبتا صالحا يساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

أعرب الشيخ الطاروطي عن سعادته لزيارة محافظ الشرقية له وتهنئته لحصوله علي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي وكذا الاطمئنان علي حالته الصحية ليؤكد أن محافظ الشرقية يقدر علماء الدين ورجال الدعوة الإسلامية لما لهم من دور هام وفعال في بناء وتنمية المجتمع.

رافق محافظ الشرقية، المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد التقى السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك على هامش زيارتها للمحافظة لتنظيم لقاءات توعوية للشباب وفتيات المحافظة وعقد ورش عمل لبناء قدرات العاملين بمديريات وادارات (العمل – التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة – التربية والتعليم – جهاز تنمية المشروعات – تنمية القرية – مشروعك) خلال الفترة من 15 حتى 17 اكتوبر 2023 وذلك في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.

رحب محافظ الشرقية، بزيارة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر للمحافظة، لتنفيذ عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والمشروع القومي لتنمية الريف المصري حياه كريمة ، وكذلك البرامج التي تقدم للشباب قروضا ميسرة لإقامة مشروعات خاصة بهم ومنها (مشروعك - صندوق التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) لهم دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب تُدر عليهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياه كريمة.

ومن جانبها أشادت السفيرة نائلة جبر بمجهودات محافظ الشرقية فى تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة للشباب والتي تُساهم فى توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة بهدف التصدى لتلك الظاهرة السلبية ، فضلاً عن بحث أوجه التعاون المشترك للتوسع فى إقامة العديد من البرامج التوعوية لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعى بين فئات المجتمع لتحقيق مردود التنمية المنشودة.

ومن المقرر ان يتم عقد لقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة ومديري ادارتي تنمية القرية والشئون الإقتصادية بالديوان العام للحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام ، وكذا دور رجال الدين في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة للقضاء عليها .