الإسكندرية تحصد المركز الثاني جمهوري في أنشطة الاتحادات الطلابية 2023

اعلن الدكتور عربى ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم حصول تعليم الاسكندرية على المركز الثانى جمهورى في أنشطة الاتحادات الطلابية والتي يتم التقييم فيها وفقًا لمهنية أداء الاتحادات ، حيث حصد الاتحادات الطلابية بالإسكندرية على مراكز متميزة في ( الرائد العام المثالي ( مديرو المدارس ) ، الرائد المثالي ( رائد الفصل ) ، والأخصائي المثالي والطالب المثالي ، ودوري المكاتب التنفيذية ، والمبتكر الصغير ، وتنظيم لقاء الرائد العام والتقييم القمّي لمسابقة دوري المكاتب ، والمشاركة في مؤتمري الاتحادات الطلابية الأول والثاني على مستوى الجمهورية .

جاء دلك فى ضوء توجيهات االدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة وتنظيم مسابقات الاتحادات الطلابية لخلق روح التنافس الشريف بين الطلاب .

وفي سياق متصل أوضح “ أبوزيد ” أنَّ الاتحادات الطلابية تهدف إلى غرس وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والتعاون بين الطلاب وغرس المنافسة الشريف وتحقيق مبدأ الديمقراطية وتنمية روح ومهارات القيادة والعمل بروح الفريق وتغليب المصلحة العامة وتشجيع الطلاب على التفوق الدراسي والاهتمام والمشاركة بكافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتشكيل وعيهم وثقافتهم .