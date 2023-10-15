مؤتمر صحفي غدًا بـ" الصحفيين" للجنة رصد وقائع انحياز الإعلام الغربي بتغطية العدوان على غزة

تعقد نقابة الصحفيين، غدًا الإثنين، مؤتمر صحفى بمقر النقابة لرصد وقائع انحياز الإعلام الغربى فى تغطية العدوان على غزة

ق نقابة الصحفيين لحضور المؤتمر الصحفى الأول للجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيوني فى حق الشعب الفلسطينى.

يقام المؤتمر غدًا الإثنين 16 أكتوبر فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بالنقابةح، ويتناول رصد اللجنةصن لتجاوزاتوأكاذيب الإعلام الغربى خلال تغطيته للحرب على صضغزة وعمليات المقاومة، وكذلك الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التى وثّقتهااللجنة منذ بداية الحرب.

ويعرض المؤتمر تقرير اللجنة الأول، الذى يرصد الانحياز الغربى السافر، وانحياز وسائل الإعلام الغربية الفاضح فى تغطيتها للحرب، والذىوصل لترويج قصص مزيفة، وتقديم وجهة نظر واحدة، وتجاهل أصل الصراع الفلسطينى، وغياب كل القواعد المهنية خلال التغطية.

وكانت نقابة الصحفيين قد دشّنت أمس السبت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر النقابة برئاسة خالدالبلشى نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وقررت اللجنة نشر تقرير أسبوعى حول جرائم الاحتلالبحق الشعب الفلسطينى وترجمته وتوزيعه.