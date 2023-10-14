محمد صلاح يخسر مليون متابع من جمهوره

خسر اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عددًا كبيرًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم دعمه لقضية فلسطين.

محمد صلاح يخسر أكثر من مليون متابع:

وقام عدد كبير من متابعي محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإلغاء متابعتهم للنجم المصري محمد صلاح، بسبب عدم دعم قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن.

صفحة محمد صلاح منذ أيام قليلة

صفحة محمد صلاح الآن

وبلغ متابعو صفحة محمد صلاح الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حتى الآن 16 مليون متابع، بعدما كانت 17.2 مليون.

وشنت جماهير الكرة العربية هجومًا حادًا على النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد صمته وعدم إعلانه دعم القضية الفلسطينية.

جماهير عربية تهاجم محمد صلاح بسبب قضية فلسطين:

وقام عدد كبير من مشجعي محمد صلاح في الوطن العربي بحملة هجوم على محمد صلاح الذي لم يدعم قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له غزة وسقوط عدد كبير من الضحايا والقتلى إثر هذا الهجوم.

ولم يتحدث محمد صلاح حتى وقتنا هذا عن قضية فلسطين، خصوصًا أن هناك عددًا من لاعبي كرة القدم دعموا قضية فلسطين، في عدد من الدول المختلفة.

وطالب عدد من الجماهير المشجعة لـ محمد صلاح بسحب لقب فخر العرب من محمد صلاح، وذلك لعدم دعمه لقضية مهمة تمس العرب أجمع.

على العكس تمامًا تحدث عدد من لاعبي كرة القدم عن القضية الفلسطينية داعمين غزة في مقاومتهم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم محمد النني، لاعب أرسنال، ومصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، ومسعود أوزيل، لاعب ريال مدريد، وأرسنال السابق، ونبيل فقير، لاعب منتخب فرنسا.

قرارات خفية تمنع محمد صلاح من التحدث عن قضية فلسطين:

ولكن هناك ضغوطات من قبل الاتحاد الإنجليزي على لاعبي فرق الدوري الإنجليزي، بعدم التحدث عن قضية فلسطين، حيث قام الاتحاد بإخطار الأندية بالتنبيه على لاعبيهم بالالتزام بذلك.

ولم يتم الإعلان عن تلك القرارات التي تم التنبيه بها على أندية الدوري الإنجليزي لوجود عدد كبير من اللاعبين الكبار في الأندية الإنجليزية، ولعدم خسارة تلك الجماهير التي تشجعهم.