الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الحديد صباح اليوم الأحد في الأسواق.. والرمادي بـ2001 جنيه

الحديد
الحديد

أسعار حديد التسليح.. حالة من التباين شهدتها أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية ولدى التاجر، مقارنة بمستوياتها أمس، وسجل سعر طن حديد عز نحو 36359 جنيها، بزيادة 105 جنيهات،  بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لـ مجلس الوزراء.

 

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بزابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية ولدى التاجر، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات السعرية التي تخص السلع، لاسيما أسعار الحديد التي نحن بصددها الان والتي تختلف ما بين مصنع وأخر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق المصرية

الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري: 34835 جنيه، بتراجع 139 جنيها.

 

سعر طن حديد عز: 36359 جنيها، بزيادة 105 جنيهات.

 

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2001 جنيه، بتراجع 24 جنيها.

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