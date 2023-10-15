رابط وخطوات تحميل الكتب الدراسية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024 بصيغة PDF

رابط تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية الأزهرية.. أتاح رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية روابط الكتب الدراسية لجميع مراحل التعليم الأزهري للعام الدراسي الجديد من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك للتسهيل على الطلاب وتوفير المواد التعليمية بأكثر من وسيلة تواكب العصر وتناسبهم في أي مكان.

وتقدم "بوابة الوفد" في السطور التالية رابط تحميل الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية الأزهرية.

كتب الدراسة لمراحل التعليم الأزهري

لتحميل كتب مرحلة رياض الأطفال من الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/Materials/kg.htm

لتحميل كتب المرحلة الابتدائية من الرابط التالي :

https://azhar.gov.eg/Materials/pri.htm

لتحميل كتب المرحلة الإعدادية من الرابط التالي :

https://azhar.gov.eg/Materials/prep.htm

لتحميل كتب المرحلة الثانوية من الرابط التالي :

https://azhar.gov.eg/Materials/sec.htm

ولتحميل الكتب الدراسية الثقافية للمراحل المختلفة تكون متاحة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن تحميل الكتب المدرسية وجميع كتب دليل المعلم الخاصة بمناهج جميع الصفوف الدراسية بسهولة بصيغة. PDF من على بوابة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم

خطوات تحميل الكتب الدراسية لمراحل التعليم الأزهري

الدخول على الرابط المخصص للمرحلة التي تريد تحميل الكتب الدراسية الخاصة بها.

اختيار الصف الدراسي الذي تدرس به.

اختيار المادة التي تريد تحميلها.

الضغط على كلمة تحميل