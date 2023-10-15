الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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اندلاع حريق بمحل تجاري بميدان المساجد بالإسكندرية

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

اندلع حريق  هائل بأحد المحلات التجارية بميدان المساجد  في الجمرك بالإسكندرية، ونجحت قوات الحماية المندية في التعامل مع النيران والسيطرة عليه دون حدوث إصابات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق محدود بالمحل، وجرى  الدفع بسيارات إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة دون إصابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.


إرشادات الحريق

 

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

 

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

 

 2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية. 

 

 3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

 

 4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات. 

 

 5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان. 

 

 6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى. 

 

 7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

 

 8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد. 

 

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى. 

 

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.

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الجريدة الورقية