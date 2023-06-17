تحقيقات موسعة في واقعة حريق معرض موبيليا شهير بالإسكندرية

تحقق نيابة غرب الاسكندرية تحقيقات موسعة فى واقعة نشوب حريق بمعرض موبيليا مشهور بغرب الاسكندرية ، كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالاسكندرية فى انقاذ العشرات المواطنين من الموت اثر نشوب حريق هائل بمعرض موبيليات مشهور بمنطقة القبارى غرب المحافظة مما تسبب فى خسائر فادحة ، تم اخلاء المعرض من العمال والسكان من العقار الكائن بعقار المعرض على الفور وعمل كردون امنى لمنع سير المواطنين خوفا من امتداد النيران لباقى احزاء العقار .

كان قد تلقى اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محل تجاري أمام كوبرى ٢٧، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية وعدد ٦ سيارات إطفاء و3 سيارات الإسعاف.

تمكن رجال الحماية المدنية من اخماد النيران قبل امتدادها الى باقى اجزاء العقار الكائن بمعرض الموبيليا ،ومنع امتدادها للمحلات والعقارات المجاورة وذلك دون حدوث اصابات . بالفحص والمعاينة تبين من نشوب النيران بمعرض موبيليات بالمنطقة المشار إليها،

أمرت النيابة العامة، بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق ورفع آثاره وتحديد بدايته ونهايته، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وحود شبهة جنائية من عدمه حول الحادث، واستعجال تقرير الحماية المدنية.