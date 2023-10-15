محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة موقف عدد من مشروعات التنمية الحضرية

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية الحضرية بسوهاج، والوقوف على بعض المعوقات والعمل على إزالتها، للانتهاء من تلك المشروعات التى تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، بحضور هلال ذكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حى غرب سوهاج، وعلى لطفي رئيس حى شرق، وأحمد ابو همام رئيس مركز ومدينة المنشاه، وصباح عثمان مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة.



تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بمنطقة عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بنطاق حى غرب، ووجه المحافظ مسئولي شركة الكهرباء بسرعة انهاء أعمال الكهرباء بالمنطقة تمهيدا لاستكمال أعمال الرصف.

كما ناقش الاجتماع إجراءات تسكين البائعين بمحلات سوق جرجا الحضري الجديد والذى وصلت نسبة التنفيذ به 98%، حيث تم الربط علي شبكة المياه ويتبقي الربط علي شبكة الكهرباء، ووجه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالبدء فى التجهيز لتشغيل السوق الجديد.

وفى نهاية الاجتماع كلف المحافظ جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة التنمية الحضرية لحصر جميع مشروعات الاسكان الحكومي بنطاق المحافظة.