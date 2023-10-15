المصرى يواصل استعداده لمواجهة الجيش

بعد الفوز على الإتحاد الليبى

واصل فريق الكرة بالنادى المصرى تدريباته المكثفة إستعدادا للقاءه القادم أمام طلائع الجيش بالجولة الرابعة من الدوري والتي تقام في الرابعة عصر الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقد حقق الفريق الفوز فى مباراته الودية أمام الإتحاد الليبي أحد أندية الدوري الممتاز والذي يقوده مؤمن سليمان وأقيمت على ستاد الكلية الحربية وفاز فيها المصرى بهدفين أحرزهما باهر المحمدي وليستويل أمانكونا.

وحرص على ماهر المدير الفنى للفريق على تجربة جميع اللاعبين بتشكيلين مختلفين لإعطاء الفرصة للجميع لإثبات وجوده فى التشكيل الأساسى والمشاركة فى المباريات القادمة.

وأجرى بعض التعديلات الطفيفة على المراكز لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية والخططية ، ورفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين .