الجمعة.. إفتتاح البطولة العربية للشركات بمشاركة 5 دول عربية

تستضيف مدينة بورسعيد البطولة العربية الدولية للشركات والتى ينظمها الإتحاد العام المصري للشركات وتقام فى الفترة من 20 أكتوبر الجارى حتى 26 من نفس الشهر وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وذلك فى إطار الإحتفالات باليوبيل الذهبى إنتصارات أكتوبر المجيدة .

أكد المهندس حسن كامل رئيس إتحاد الشركات أن 5 دول تشارك فى البطولة هى مصر والأردن والعراق وتونس والجزائر وتقام المنافسات فى ألعاب خماسيات كرة القدم للصالات وتنس الطاولة وكرة اليد ، ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفى بحضور رئيسا الإتحاد المصرى والعربى للشركات الخميس القادم لشرح كافة تفاصيل البطولة والرد على أسئلة الصحفيين ، وسوف يقام حفل الإفتتاح الجمعة القادم بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية والتى يقام فيها حفل الإفتتاح أيضا بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد والدكتور أحمد إسماعيل رئيس الإتحاد العربى للشركات ويحيى السيد سكرتير عام الإتحاد ومدير البطولة وقيادات الشركات ورؤساء الوفود العربية .