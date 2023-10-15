أحمد فهمي يدعو للشعب الفلسطيني خلال أدائه مناسك العمرة

حرص الفنان أحمد فهمي، على دعم القضية الفلسطينية وشعبها أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري”، أثناء دعائه للشعب الفلسطيني قائلاً، "اللهم بحق عظمتك وعزتك وجلالك وعدد خلقك ومداد كلماتك انصر أهلنا فى غزة اللهم انصر أهلنا فى فلسطين".

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، حكاية "الفريدو" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن قصة الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب يحمل نفس الأسم، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، للمنتج أحمد عبد العاطي وأشراف عام ماجد جاب الله.