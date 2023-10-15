الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 46 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 46 فلسطينيًا في حملة مُداهمات بأنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيًا من مناطق متفرقة من محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 4 آخرين من القدس.

وأوضح مصدر أمني فلسطيني أن شابًا أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم "الدهيشة" جنوب محافظة بيت لحم الجنوبية، وقامت قوات الاحتلال باعتقال 10 آخرين بينهم صحفي، من مناطق متفرقة بالمحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين أحدهم أسير محرر في بلدة "بيت أمر" الواقعة شمال محافظة الخليل الجنوبية، فيما جرى اعتقال 3 من قرية "رمانة" وبلدة "يعبد" في محافظة جنين الشمالية.

وفي "نابلس" الواقعة شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 8 أشخاص، واحتجزت آخرين لفترة قبل أن تخلي سبيلهم.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وفي هذا السياق، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على جميع أبواب المسجد الأقصى ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى أيضا بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحام المسجد.