أسعار العملات العربية بداية تداولات الیوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي استقرارًا كبيرا أمام الجنيه المصري، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء وللبيع نحو 8.42 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية صباح اليوم الاحد في البنوك المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم الاحد في البنوك المصرية

الدينار الكويتي

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك مصر 99.52 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 98.85 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.