أسعار العملات العربية والأجنبية بداية تداولات اليوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والاجنبية.. شهدت أسعار العملات خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي استقرارًا كبيرا أمام الجنيه المصري، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء نحو و8.42 جنيه للبيع، واليورو 32.37 جنيه للشراء، و32.87 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاجنبية صباح اليوم الاحد في البنوك المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم الاحد في البنوك المصرية

العملات

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك مصر 99.52 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 98.85 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 37.90 جنيه للشراء و38.07 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 37.67 جنيه للشراء، و38.04 جنيه للبيع.

سعر الیورو في البنوك المصریة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 32.73 جنيه للشراء، و32.87 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي البنك الأهلي المصري 32.64 جنيه للشراء، و32.82 جنيه للبيع.