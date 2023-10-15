ماكدونالدز في مرمى النيران بسبب الاحتلال .. ما القصة؟

تعيش ماكدونالدز أزمة غير مسبوقة، عقب دعمها لجيش الاحتلال من خلال تقديم وجبات للجنود، حيث يأتي ذلك مع الجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائلي تجاه الفلسطنيين العزل الذين، يواجهون القتل الممنهج في الليل والنهار.

ماكدونالدز إسرائيل

ورغم ما يحدث من إبادة جماعية للفلسطنيين، فوجئ المواطنون بتقديم مطاعم ماكدونالدز إسرائيل عشرات آلاف من الوجبات المجانية لجنود الاحتلال، وهو ما أثار حفيظة كل مواطن يندد بما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

حملة كبيرة لمقاطعة مطاعم ماكدونالدز

وعقب تلك التبرعات بالوجبات، خرجت حملة كبيرة لمقاطعة مطاعم ماكدونالدز في عدة دول منها مصر والكويت والسعودية ولبنان، وهو ما تسبب في هبوط سعر سهم ماكدونالدز 2%، عقب حملات المقاطعة بسبب دعم ماكدونالدز لإسرائيل، والذي تجلى في تقديم الوجبات للجنود.

فروع مطاعم ماكدونالدز

واقع دفع فروع مطاعم ماكدونالدز في عدة بلدن عربية، إلى الانسلاخ سريعًا من خطوة ماكدونالدز الإسرائيلية حفاظًا على الأموال التي قد يتكبدونها في حال انتشار المقاطعة لديهم، حيث تبرعت ماكدونالدز البحرين بمبلغ 100 ألف دولار للمساهمة في جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

شركة مانفودزماكدونالدز مصر

كما أوضحت شركة مانفودزماكدونالدز مصر، في بيان لها، أنها شركة مصرية 100% يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور وتعد من أكبر الكيانات الاقتصادية في مصر، وأنها توفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم.

ماكدونالدز السعودية

وفي السياق أصدرت ماكدونالدز السعودية بيانا لتؤكد أنها سعودية 100%، واحترامها والتزامها للمجتمع السعودي، مشددة على أنه لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون خارج المملكة العربية السعودية.

ماكدونالدز لبنان

وأكدت ماكدونالدز لبنان، أنها شركة لبنانية 100%، أن مواقف الوكلاء الآخرين لا تمثلنا ولا علاقة لنا بما يقومون به، ونحن نحرص على احترام شعبنا ووطننا.

ماكدونالدز الكويت

كما خرجت ماكدونالدز الكويت عن صمتها، عقب بعد الحملات القوية التي أطلقها رواد السوشيال ميديا لمقاطعة منتجاتها، لتؤكد أنها شركة محلية كويتية 100%، ولا يملكها شخص محدد، وأنها تلتزم شركة ماكدونالدز العالمية بالحياد وعدم تبني أي مواقف سياسية، وذلك حفاظًا على مصالحها التجارية حول العالم.