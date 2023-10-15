أحمد هاني زادة: الزمالك يحتاج للاستقرار لجذب المستثمرين ويجب استغلال فرع 6 أكتوبر

أكد أحمد هاني زادة، المرشح على منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن، أن المؤسسات الرياضية تحتاج إلى الاستقرار لجذب المستثمرين.

وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يجب استغلال فرع النادي في 6 أكتوبر، هناك طرق استثمارية كبيرة مثل حق الانتفاع نقدر أن نستفيد بها من الدخل لعدد سنوات حتى يصبح النادي لديه ملكية خاصة".

وتابع: "مصيف مرسى مطروح يحتاج للتطوير بالإضافة لعمل مصايف بأكثر من محافظة مثل العين السخنة، الأهلي يفعل ذلك في أكثر من مكان، والأحمر ليس أقل منا".

حصلت على 6 آلاف صوتا بفضل والدي

وأتم أحمد زادة تصريحاته: "حصلت على 6 آلاف وسبعين صوتا في الانتخابات الماضية بفضل والدي، رغم انني لم أقم بعمل حملة، والدي كان قريبا من الأعضاء ومكتبه مفتوح للجميع".