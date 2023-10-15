هشام يكن: اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك يعني إلغاء عقول الناس

انتقد هشام يكن نجم الزمالك السابق، فكرة اختيار قائمة موحدة للتواجد في مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال هشام يكن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك يعني إلغاء عقول الناس، أنا بتحدى أي حد، وعمري ما اترددت إني أنزل مستقل"

وأضاف: "كل الناس اللي نازلة لهم كل التقدير والاحترام، ولكن ليه عاملين قائمة موحدة؟ ومين بيدعمها؟ وأحمد سليمان كان ضد حسين لبيب، ومرة واحدة بقى مترشح عضو"

واختتم: "في اتفاقيات في انتخابات الزمالك، ومش عايزين ده احنا عايزين كل واحد داخل بشخصه يخدم نادي الزمالك".

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة المرتقبة مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري المحترفين.

ومن المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك وسموحة، مساء السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة:

تذاع المباراة بين الزمالك وسموحة، مساء اليوم السبت، على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري.